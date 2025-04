Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha annunciato la convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 8 aprile 2025 alle ore 17:00. La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio, situata in Via Martiri d’Ungheria n. 1. Questa sessione sarà di particolare importanza per la comunità locale, poiché verranno discussi temi rilevanti per lo sviluppo e il benessere della città.

Ordine del Giorno

Durante la seduta del Consiglio Comunale, verranno affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario triennale 2025-2027 , già adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dell’11 marzo 2025, in conformità all’art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvazione del Regolamento per l’Albo Comunale dei Compostatori , finalizzato a promuovere la pratica del compostaggio domestico e incentivare comportamenti sostenibili sul territorio comunale.

Modifiche al Regolamento relativo alla composizione e al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio , con integrazione delle funzioni legate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Approvazione definitiva della proposta di variante semplificata al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente , ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001, con recepimento delle modifiche normative introdotte dalla Legge Regionale 29 giugno 2022, n. 11.

Permesso di costruire in deroga per la realizzazione di medie strutture di vendita di tipologia M1 e M3, destinate alla commercializzazione di beni per la persona, con annessi parcheggi. Approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del DPR 380/2001.