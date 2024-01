Pubblicità in concessione a Google

Diventa digitale la comunicazione di convocazione per la visita medico-legale per l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, meno costi e tempi di ricezione più rapidi. E’ quanto comunica l’ASL Taranto attraverso i canali web.

Da dicembre 2023 è attivo il servizio di notifica digitalizzata per comunicare la data di convocazione per la visita per l’accertamento sanitario previsto nell’iter di riconoscimento o di convalida dell’invalidità civile: la persona interessata, se avrà fornito i propri recapiti ed espresso il consenso all’invio, potrà ricevere un SMS oppure una e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per la visita medico-legale (data e ora dell’appuntamento e Sede della Commissione competente per territorio in cui recarsi).

La notifica digitale sostituisce il telegramma cartaceo di convocazione: attraverso la piattaforma Sm@rtContact , è possibile inviare in media 300 SMS di notifica alla settimana, garantendo semplificazione del processo e contenimento dei costi.

Questo servizio, infatti, contribuisce a migliorare il livello di tempestività nella ricezione della convocazione: il lasso di tempo tra la formalizzazione del calendario delle visite della commissione medico-legale, la stesura della convocazione e la spedizione è minimizzato proprio grazie all’impiego di strumenti digitali (SMS ed e-mail) che riducono a pochi minuti il tempo tra l’invio e la ricezione del messaggio. Si stima, inoltre, per l’azienda sanitaria un risparmio di circa 150-200mila € all’anno rispetto all’invio del telegramma postale cartaceo.

L’approccio digitale, infine, apporterà significativi effetti nel miglioramento delle procedure. Il personale amministrativo può gestire in modo autonomo e flessibile il servizio, organizzando campagne di comunicazione per specifiche categorie di richiedenti, verificare lo stato d’invio degli SMS e, in caso di mancata ricezione, procedere alla convocazione attraverso altri canali di comunicazione.