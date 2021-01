“Inizia un nuovo percorso istituzionale come Consigliere del Presidente della Regione Puglia. Avrò la responsabilità del “coordinamento del Piano per Taranto”. Un lavoro di squadra col Presidente Michele Emiliano, che ringrazio per la fiducia accordatami, col capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e la Regione Puglia. Sono pronto: impegno, passione ed entusiasmo mi accompagneranno in ogni cosa che farò. Come sempre porterò la vostra voce, la voce di Taranto, in Regione.”

E’ quanto comunica Mino Borraccino, già assessore regionale, informando la comunità sul suo nuovo ruolo in Regione.