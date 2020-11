Sono 37.809 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.505). Le vittime sono 446 (ieri 445): il totale delle vittime sale a 40.638. Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri, quando erano stati 219.884), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa. Sono questi i dati forniti nell’ultimo bollettino del ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 862.681.

Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598.