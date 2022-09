Pubblicità in concessione a Google

Iniziare a collezionare orologi vintage potrebbe non essere una delle attività più semplici in questo mondo. Infatti, nel caso tu non fossi correttamente “addestrato”, potresti facilmente incorrere in delle truffe e spendere migliaia di euro per orologi che realmente non valgono nulla.

Pubblicità in concessione a Google

Se sei alla ricerca dei migliori orologi militari e hai un gruzzoletto di denaro da parte, nelle prossime righe di questa guida abbiamo deciso di fornirti alcuni importanti consigli per effettuare un acquisto in maniera consapevole senza la necessità di sprecare soldi.

Ci sono alcune domande che dovresti porti prima di effettuare qualsiasi tipologia di investimento. Le abbiamo raccolte nelle prossime righe.

L’orologio tiene bene il tempo?

Anche un orologio rotto segna bene l’ora per due volte al giorno. Tuttavia, sarebbe meglio che l’orologio fosse perfettamente funzionante per tutto l’arco delle 24 ore e 7 giorni su 7. Nel momento in cui acquisti un orologio vintage, potresti rivolgerti ad un orologiaio che si occuperà di esaminare il dispositivo per te e darti un parere professionale.

Oppure potresti rivolgerti ad un’applicazione come Timegrapher che ascolta il ticchettio degli orologi meccanici per capire se effettivamente segnano l’ora in maniera corretta o meno.

Qual è la sua provenienza?

Un’altra domanda da porsi assolutamente riguarda la provenienza dell’orologio che stai per acquistare. Quindi, chiediti chi è il venditore, se è un rivenditore rispettato, se si tratta di una casa d’aste oppure se è semplicemente un amico.

Un’altra domanda è: quante persone l’hanno posseduto? Ovviamente, minore è il numero di proprietari, più sarà desiderabile l’orologio. Infatti, se è stato posseduto solamente da una persona, praticamente stai acquistando un orologio nuovo. Invece, con un numero maggiore di proprietari avrai una visione leggermente meno chiara della storia del dispositivo che stai per acquistare.

Infine, chiediti chi l’ha posseduto prima di te. Se uno dei proprietari vecchi era famoso, questo aspetto influirà in maniera pesante sul valore dello stesso orologio nel tempo.

E’ stato lucidato correttamente?

Prima di pagare qualsiasi somma di denaro per un orologio vintage, il nostro consiglio è verificare che la cassa sia stata lucidato e per quante volte. Infatti, la lucidatura non è sempre una cosa positiva perché, alla lunga, potrebbe logorare l’oggetto rendendolo meno appetibile per eventuali vendite future.

Quindi, cerca delle linee, degli angoli e un minimo di graffi sulla custodia. Ricordati che un orologio, qualsiasi esso sia, non può sopportare un numero infinito di lucidature.

Dovrai farlo riparare?

Si tratta di una delle domande più importanti quando sei in procinto di acquistare un orologio vintage. Può sembrare, infatti, che l’orologio funzioni senza troppi problemi, tuttavia, dopo poco tempo, può capitare che mostri evidenti segni di cedimento e di problemi. Questo problema è aggravato dal fatto che, nel caso di orologi vintage, i pezzi di ricambio siano ancora più difficili. Ciò significa che riportare il tuo orologio vintage in funzione potrebbe essere una sfida ardua se non impossibile.

Gli orologi sono macchine di precisione e, come tutte le macchine, non sono progettate per funzionare senza alcun tipo di manutenzione. Quindi, nel caso prevedi di utilizzare un orologio vintage ogni giorno, il nostro consiglio è quello di prevedere il costo di manutenzione.

Invece, nel caso in cui non prevedessi di utilizzarlo ogni giorno, potresti evitare di ripararlo e utilizzarlo solamente come accessorio. Gli orologi vintage, in ogni caso, sono degli strumenti che difficilmente sono realizzati su scala industriale e che spesso rappresentano una scommessa sicura.

A volte, i collezionisti di orologi si vantano di non avere un orologio rivisto. Tuttavia, ci sembra una valutazione di dubbia utilità perché è come avere un’auto d’epoca senza averla fatta revisionare.