Ciao Non lasciare che una giornata di pioggia rovini il tuo divertimento. Ci sono tantissime attività che puoi fare al chiuso per tenerti occupato e ispirato. Prova alcune di queste!

Intrattenimento al chiuso

Non considerare il brutto tempo come un ostacolo, ma come un’opportunità! Approfitta di questa occasione per dedicarti ad attività che di solito non riesci a fare. Perché non:

• Fare una maratona di film o serie TV : C’è una saga o una serie che hai sempre voluto vedere ? Mettiti comodo e inizia. Oppure, rivivi i vecchi classici se hai voglia di un po’ di nostalgia.

• Giocare o fare un puzzle : Allontanati dagli schermi per un po’ e sfidati con giochi da tavolo o un puzzle impegnativo. In alternativa, accendi il tuo gioco preferito, che sia il bingo online o qualcosa di più di nicchia, e divertiti a tuo piacimento.

• Immergerti in un buon libro : Sistemati in un angolo accogliente con coperte, cuscini e una bevanda calda. Inizia quel libro nuovo che volevi leggere o finisci quello che non hai ancora avuto il tempo di completare.

Progetti creativi

Mentre fuori piove, perché non lasciar fluire la creatività? Potresti provare a:

• Fare arte e artigianato : Progetti fai-da-te, pittura, disegno, scrapbooking, maglia – ci sono tante cose da provare con un po’ di tempo libero. Non devi essere un professionista subito; imparare è parte del divertimento.

• Cucinare o fare dolci : Sperimenta nuove ricette per uscire dalla tua zona di comfort culinaria o prepara i tuoi dolci preferiti per avere qualcosa da gustare più tardi. Puoi anche cucinare per altre persone e condividere le tue creazioni.

• Scrivere : Prendi una penna e un foglio o un taccuino e vedi cosa succede. Il journaling, la poesia e la scrittura creativa possono essere incredibilmente utili per esprimere e elaborare i tuoi pensieri.

Apprendimento e sviluppo

Puoi sempre sfruttare il tempo trascorso al chiuso per ampliare le tue conoscenze o migliorare le tue abilità. Hai mai pensato di:

• Seguire un corso online : Ci sono tantissimi corsi gratuiti e a pagamento per aiutarti a imparare cose nuove o sviluppare le tue competenze. Potrebbe essere il montaggio video, la scrittura per blog o qualcosa legato alla tua carriera. Esplora e trova quello che ti ispira !

• Imparare una lingua : ¿Sabes lo que esto significa? Conoscere un’altra lingua può sembrare un superpotere (era spagnolo, se non lo sapevi già). Inizia con alcune parole e frasi chiave e progredisci verso qualcosa di più complesso. Spagnolo, francese , tedesco , mandarino – prova quello che preferisci .

• Ascoltare podcast educativi : Piattaforme come Apple Podcasts e Spotify offrono librerie praticamente infinite. Potresti approfondire la storia, imparare sul futuro dell’umanità o ascoltare ciò che accende la tua curiosità.



Hai trovato qualche idea? Bene. Approfitta al massimo della tua giornata di pioggia al chiuso!