Rosario Quaranta: “Cosimo Piergianni, uomo di cultura e tradizioni al quale Grottaglie deve veramente molto”

Carlo Caprino, in occasione dello speciale sulla grande festa di San Ciro, disponibile sul portale dedicato www.lafocra.it, incontra lo studioso grottagliese di storia patria. Dalla riscoperta delle antiche tradizioni al loro mantenimento, passando per il suo Piccolo Teatro senza tralasciare proprio il santo patrono. In questo ricordo Caprino e Quaranta puntano l’attenzione su quanto Piergianni si sia dedicato al culto delle tradizioni di Grottaglie.

