Il Comune di Grottaglie ha informato sui social della pubblicazione del terzo avviso pubblico attraverso il quale i cittadini potranno fare domanda per l’erogazione dei buoni spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica, causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19.

Terzo avviso per i Buoni Spesa

Come partecipare

Si ricorda di allegare fotocopia del documento di riconoscimento alla domanda. Si prega di presentare l’istanza utilizzando il modulo in allegato e compilarlo in tutte le sue parti. Le istanze compilate su moduli diversi e/o non compilate in tutte le sue parti non saranno istruite.

Inviare richiesta online

Il modulo di domanda allegato al presente avviso dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 08/06/2020 con le seguenti modalità:

– via email all’indirizzo di posta elettronica: soc@comune.grottaglie.ta.it;

– mediante inserimento online sul sito www.grottaglie.app

– mediante consegna della domanda cartacea all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e orari d’ufficio

La domanda va compilata online tramite il link: https://bit.ly/2zE6QXU

Alternativa, consegna a mano