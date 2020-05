Continua anche in questi giorni la distribuzione dei pacchi alimentari a favore delle famiglie bisognose di Grottaglie.

Secondo quanto si apprende dai social sono mediamente una ventina le richieste al giorno che vengono valutate per verificare che i richiedenti rientrino nei requisiti previsti per poter usufruire del servizio. Queste richieste vengono soddisfatte grazie alla disponibilità dei supermercati di Grottaglie, del Banco Alimentare e di industrie come Algida e Divella (in alto una foto dai social Croce Rossa Italiana Comitato Grottaglie).

Nelle settimane scorse, attraverso un post sui social, il sindaco ha più volte informato sulla possibilità della pubblicazione di un terzo avviso per la concessione di buoni spesa.