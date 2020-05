Il sindaco di Grottaglie ha emesso una nuova ordinanza, la n.70 del 15/05/2020 inerente l’apertura attività commerciali, mercato settimanale e ambulanti.

L’ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali ricompresi nell’ Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ivi compreso i distributori automatici H/24, le farmacie e parafarmacie.

Orari di apertura

Dal lunedì al sabato: dalle ore 07,00 alle ore 20,00 con facoltà di orario continuato. Domenica e festività infrasettimanali chiusura al pubblico, ad eccezione dei c.d. H/24 e delle farmacie in caso di turnazione festiva.

Bar, Pasticcerie, Gelaterie

Per il solo servizio di asporto l’apertura in tutti i giorni della settimana con l’osservanza dei seguenti orari:

dalle ore 04,30 alle ore 14,30

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Rosticcerie, Pub, Vinerie e similari

Apertura in tutti i giorni della settimana con l’osservanza dei seguenti orari:

dalle ore 11,00 alle ore 22,00 per il servizio di asporto e fino alle ore 24,00 per il servizio di consegna a domicilio .

Dalle ore 00,00 alle ore 04,30 i suddettì esercizi dovranno obbligatoriamente restare chiusi.

Niente mercato

Divieto di svolgimento del mercato settimanale non alimentare di zona “Savarra” non potendo garantire l’adozione delle misure di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14/05/2020.

Commercio ambulante

Divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante in quanto attività commerciale non ricompresa nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile, fatto salvo l’emanazione di provvedimenti nazionali e regionali di autorizzazione allo svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante, che, in ogni caso sarà consentito ai soli commercianti residenti nel comune di Grottaglie e titolari di autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune di Grottaglie;

Centro estetico, parrucchieri

Ai titolari delle attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, di osservare le prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 07 maggio 2020; ai titolari delle attività tatuaggio e piercing e attività dei centri per il benessere fisico, di osservare le prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 234 del 14 maggio 2020;

ZTL

Proroga sospensione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 204 del 23/09/2019 di istituzione della zona Z.T.L. sino alle ore 24,00 del 31 maggio 2020.

Leggi l’ordinanza completa: https://bit.ly/3627hHf