Mercoledì 27 maggio sul Lungomare Nazario Sauro di Bari si terrà la manifestazione di protesta a carattere regionale, organizzata da Movimento Impresa, dal titolo “im… prese in giro”, il cui scopo è quello di rendere noto all’opinione pubblica e alle Istituzioni le difficoltà lavorative del dei settore horeca (hotellerie, restaurant, catering) e del pubblico spettacolo.

Da Grottaglie più di cinquanta addetti

Nutrita la partecipazione degli addetti grottagliesi; si stima che dalla città delle ceramiche partiranno alla volta del capoluogo regionale imprenditori e dipendenti di almeno una cinquantina di aziende, più di un terzo delle 140 censite in città.

“Con grande soddisfazione registriamo la massiccia partecipazione alla manifestazione “Im.. Prese in giro”, indetta da Movimento Impresa, dei colleghi imprenditori del settore HORECA, pubblico spettacolo e commercianti in genere di tutto il territorio della Provincia di Taranto.” dichiara a commento della manifestazione Anna Ballo, titolare con la sorella Loredana di un noto bistrot e recentemente nominata responsabile provinciale di Movimento Impresa, nonché membro del coordinamento regionale.

“Da sempre pronto a fronteggiare difficoltà e criticità che caratterizzano l’iniziativa economica imprenditoriale nel nostro Paese – evidenzia la Ballo, ancora maggiori nelle zone periferiche e ferite da costanti emergenze sanitarie ed occupazionali, il popolo jonico delle Partite Iva, con particolare merito alla comunità grottagliese e, recentemente anche martinese, non fa mancare il suo prezioso contributo all’iniziativa, al fianco di centinaia di colleghi pugliesi. Abbiamo ragione di definire il nostro come un tessuto imprenditoriale di grande prestigio e valore socio-economico e occupazionale sia nello scenario provinciale che regionale. Non intendiamo perdere le aziende per cause indipendenti dal nostro costante e virtuoso operato, semplicemente perché dopo lunghi mesi di chiusura obbligata ci viene negato dalle Istituzioni il reintegro di diritti e sostegni necessari ed urgenti.

Assistiamo oggi ad una straordinaria coesione, che si realizza in un momento di estrema sofferenza delle imprese e dei suoi lavoratori, soprattutto di quelle legate a turismo, cultura, spettacolo e moda, e che ci vedrà uniti a difesa di diritti e libertà di rango costituzionale anche in futuro.”

Certezze per progettare il futuro

Gli addetti, provenienti da tutta la Puglia, testimonieranno la loro passione e la voglia di riprendere in mano il proprio futuro, messo in discussione dai provvedimenti legati al Covid-19. Sul marciapiede che va dalla Presidenza alla piazzetta antistante la sede regionale dell’INPS sarà creata una catena umana, formata dagli imprenditori dei settori coinvolti e dai loro dipendenti, tutti con le proprie divise di lavoro. Seguirà un sit-in durante il quale virtualmente saranno consegnate le buste paga dei lavoratori al direttore regionale dell’INPS. A spezzare il grigiore della situazione in cui sono piegati i lavori del settore horeca e pubblico spettacolo ci sarà uno striscione di 20 metri sul lato mare della strada che sarà volontariamente aperta al traffico.

Previsto l’incontro con il presidente Emiliano

Alle 10:30 circa, come da programma, è previsto l’incontro con il Presidente della Regione Michele Emiliano o di un suo delegato. Durante questo momento il Movimento Impresa consegnerà un lettera con la richiesta di una campagna di comunicazione a supporto delle riaperture. Ancor prima, invece, si terrà una altro momento importante. Una delegazione incontrerà il Prefetto di Bari per consegnargli una lettera indirizzata al primo Ministro Giuseppe Conte.