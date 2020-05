La comunità di Grottaglie, e non solo, da questa mattina potrà tornare ad acquistare nel consueto mercato settimanale del giovedì.

Il sindaco ha infatti riaperto il mercato della zona Savarra e quello del verde della zona Campitelli.

Covid-19 e Fase 2: Grottaglie oggi chiamata alla prova Mercato. Si accede con guanti e mascherina.

Misure a carico del titolare di posteggio:

■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani

■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

■ rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza

degli alimenti;

■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

■ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle

operazioni di carico e scarico;

■ sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;

■ sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di

assembramento;

■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

■ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che

siano poste in vendita.

