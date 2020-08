Pubblicità

“Condivido le parole del nostro Ministro, Roberto Speranza, e del nostro Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: tra meno di un mese dobbiamo riaprire scuole e università in sicurezza e per questo, non possiamo sbagliare. Molto dipende dai nostri comportamenti e dalla consapevolezza sulle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid 19: una consapevolezza di cui devono essere protagonisti soprattutto i ragazzi. “

Pubblicità

E’ quanto comunica Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, intervenendo a margine degli ultimi aggiornamento sulla situazione Covid.

“Perciò, chiedendo ancora uno sforzo per evitare gli assembramenti e rispettare le ultime misure del Governo relative a discoteche e luoghi pubblici, mi rivolgo soprattutto ai giovani pugliesi. E’ a loro che faccio un appello, chiedendo di aiutarci a tenere sotto controllo il contagio. Ricordiamo che l’Ordinanza firmata, ed in vigore, sospende le attività del ballo e obbliga all’uso della mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi in cui si verificano assembramenti. E’ un altro “sacrificio” necessario per poter garantire l’apertura delle scuole a settembre ed evitare il propagarsi del contagio, considerando che l’età media dei contagiati nelle ultime settimane è diminuita vertiginosamente e ci sono alcuni giovani in condizioni critiche.”