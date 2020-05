Maria Grazia Chiuri, Massimo Bray, Massimo Inguscio, Pierluigi Lopalco; Pasquale Preziosa, Salvatore Rossi, Alessandro Sannino: sette grandi personalità supporteranno la Regione Puglia nell’immaginare la ripartenza socio-economica ai tempi del Covid19.

“La squadra Puglia si rafforza con questo Gruppo strategico di Ripartenza in materia economica e sociale che ho nominato per elaborare misure che favoriscano la ripresa.

Il loro punto di vista è molto autorevole, la loro esperienza, la loro visione, le loro relazioni umane e professionali rappresentano per noi una grande opportunità per allargare i nostri orizzonti, e per arricchire il percorso di partecipazione dal basso alle scelte che ha sempre caratterizzato la nostra azione di governo.

Ringrazio i sette componenti del Gruppo Strategico per aver accolto con entusiasmo il mio invito a lavorare per la Puglia, li ringrazio per lo spirito di servizio con il quale svolgeranno questo compito (lo faranno a titolo gratuito e senza rimborsi), segno del legame indissolubile con la nostra terra”.

E’ quanto annuncia Michele Emiliano sui social: