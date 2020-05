Covid-19, Sindaco di Grottaglie in diretta: “ecco chi apre e come”. Per Bar e Ristorazione: “Al momento non aprono. Attendiamo ok dalla Regione”

Il primo cittadino ha informato che per le attività legate alla ristorazione bisogna attendere il protocollo o direttive da parte della Regione. Senza quel protocollo al momento non posso aprire al pubblico (eccezionale fatta per asporto e domicilio). "Attendiamo il protocollo a momenti ha informato D'Alò“

“Per le attività legate alla ristorazione dobbiamo attendere il protocollo o direttive da parte della Regione. Senza quel protocollo al momento non posso aprire al pubblico (eccezionale fatta per asporto e domicilio). Attendiamo il protocollo a momenti.“

E’ quanto ha informato il sindaco di Grottaglie poco fa con un messaggio sui social.

Sul sito del Comune di Grottaglie è stato pubblicato il nuovo dpcm recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore da domani, 18 maggio.

“Le attività di commercio al dettaglio possono riaprire. Rispettando sempre il metro di distanza e con ingressi contingentati. Non si sosta nei negozi. Si resta solo ed esclusivamente il tempo dell’acquisto.”

Ha aggiunto D’Aló.

“Nessun apertura al momento per centro benessere, termali, culturali e sociali. Spettacoli all’aperto o concerti se ne parla dopo il 15 giugno. Per le palestre e le piscine ne parleremo tra qualche giorno visto che il decreto le ha spostate come apertura al 25. Si alle attività motorie e sportive. Sempre con un metro di distanza. No alle competizioni sportive, si alle sessioni di allenamento. Dal 15 giugno le attività ludiche per i bambini.”

Ha commentato D’Aló.

“Gradualmente riaprirò i parchi. Se ci sarà assembramento verranno richiusi. Da domani non serve più l’autocertificazione per gli spostamenti nella regione.”

Niente autocertificazione all’interno della Puglia

Dal 18 maggio spostamenti all’interno della Regione senza limitazioni e senza autocertificazione.

Vietato assembramento, si a mascherine autoprodotte

E’ comunque vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta sempre obbligatorio il distanziamento fisico e l’utilizzo della mscherina (anche di comunità autoprodotte) anche in luoghi all’aperto, ove non sia possibile garantire il predetto distanziamento, di almeno un metro tra le persone.