L’ASL Taranto comunica che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 del 26 maggio 2020, n. 9 pazienti, così distribuiti:

n. 3 presso il reparto di Rianimazione;

n. 6 presso il reparto Malattie Infettive.

In quasi tutti i casi i pazienti sono stati ricoverati per Covid in fase acuta e risultano tuttora positivi ma clinicamente asintomatici; tuttavia si ritiene necessario trattenerli in ambiente ospedaliero in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid.