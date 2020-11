” Francavilla Fontana registra oggi 254 casi di persone attualmente positive al covid. 56 sono le altre persone che risultano in isolamento, mentre sale a 82 il numero dei guariti. È difficile pensare che dopo saremo gli stessi, che il mondo sarà lo stesso. Ma in questo momento conta solo tenere alta l’attenzione e non arrendersi: questo è il giuramento collettivo che dobbiamo pronunciare, per i nostri figli.”

Cosi il sindaco di Francavilla Fontana.

“Abbiamo deciso che le risorse economiche che avremmo impiegato per gli addobbi per le Feste saranno destinate ai nostri concittadini in difficoltà, che riceveranno contributi per le esigenze primarie e utilizzabili nelle attività economiche della nostra Città. In questo modo proveremo anche a fornire un sostegno all’economia locale. Queste risorse andranno ad aggiungersi a quelle annunciate dal Governo nazionale, che ha stanziato per Francavilla Fontana 311mila euro per aiuti alimentari e buoni pasto. Un’ultima cosa: in realtà abbiamo pensato di riservare comunque una piccola somma per illuminare la Città in questo periodo – perchè la luce è il simbolo della speranza che in questo momento anima tutti noi, adulti e bambini -, ma con luci che poi restino ad arredare le nostre strade anche quando il Natale sarà passato. Una scelta “funzionale”, diciamo.”