Si impenna la curva del Covid in Puglia. Lo scenario inizia a diventare nuovamente più preoccupante è il presidente della Regione ha emanato poco fa una ordinanza che obbliga l’uso della mascherina davanti a scuole, luoghi di attesa e sempre quando non c’è distanziamento.

L’ultimo bollettino di oggi ha precisato che sono stati registrati 3.918 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 111 casi positivi: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

Casi di Covid sono stati registrati in due scuole diverse di Taranto e provincia: in città e a Ginosa. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I positivi ad oggi

Ad oggi ci sono 2.761 casi positivi, di questi 2.523 sono in isolamento a domicilio, 238 sono ricoverati in ospedale.

I numeri in generale

Dall’inizio della pandemia la Puglia ha registrato 8.083 casi confermati. 4.724 i guariti, 598 i deceduti.