“Quanto ai dati della diffusione del contagio relativi a Francavilla Fontana, devo comunicarvi che il numero dei nostri concittadini che attualmente risultano positivi è salito a 31, mentre quelli in isolamento fiduciario sono 37.”

E’ quanto dichiara il sindaco di Francavilla Fontana.

Sanzioni per non portava la mascherina pur essendo in compagnia

“Nel fine settimana gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto sanzionare persone che non portavano la mascherina pur essendo in compagnia. Alcune di loro hanno provato a giustificarsi invocando uno strano concetto della libertà personale e opponendo un rifiuto di farsi dire cosa fare, altre hanno reagito – un grande classico – imprecando contro le istituzioni. Fate attenzione: chi si ostina a ignorare gli appelli alla responsabilità individuale non mostra rispetto soprattutto nei confronti di quanti sono obbligati a spegnere le insegne delle proprie attività alle 18.00 e di quanti non possono andare a scuola, in conseguenza di una decisione complicatissima che ha impattato sulla vita di bambini e ragazzi, ma anche delle famiglie costrette a fare i conti con nuove esigenze di organizzazione delle proprie giornate. Nel momento storico che stiamo attraversando non ci sono soluzioni semplici per gli amministratori pubblici e quando saremo fuori pericolo potremo discutere di quali errori strategici siano stati commessi nella lotta contro il virus. Ma ora occorre comportarsi come una comunità e difendere la nostra salute e quella dei nostri familiari, amici, concittadini.