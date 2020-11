Il primo cittadino di Crispiano aggiorna sulla pandemia in atto.

“Sono 60 ad oggi i positivi a Crispiano di cui 4 ricoverati. Dal 12 novembre 8 si sono negativizzati mentre 12 sono risultati nuovi positivi. I nuclei familiari coinvolti sono 35. Il ritardo con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL si mette in contatto con i positivi, spesso confermati da tamponi fatti in strutture private, è determinato dalla mole enorme di lavoro generato dal tracciamento e dalle analisi epidemiologiche. Tutta la Provincia è sotto pressione.

Un plauso a tutti coloro che nel silenzio stanno dando una mano alle famiglie in quarantena e al personale sanitario al completo, medici infermieri OSS personale del 118, tutti impegnati a fronteggiare questa emergenza in prima linea.

SCUOLA

In questa settimana, come promesso, insieme ai dirigenti scolastici, che ringrazio per la collaborazione e l’impegno, abbiamo potenziato e messo a regime gli strumenti per la didattica integrata a distanza. Dopo aver potenziato la linea siamo intervenuti anche su cablaggi e software obsoleti che, in alcuni casi, impedivano di sfruttare a pieno la banda.