“I dati epidemiologici più recenti relativi a Francavilla Fontana – che ho ricevuto per il tramite della Prefettura di Brindisi – riportano 99 persone attualmente positive al covid, 12 guarite e 50 in isolamento fiduciario.”

E’ quanto comunica il sindaco.

“Dunque un aumento dei casi lineare, ma non esponenziale come quello registrato nei giorni scorsi. Continua a crescere anche il numero dei guariti. Dal report della Prefettura ho ricavato un dato ulteriore: in questo momento nella nostra Città la percentuale delle persone che risultano positive e hanno un età compresa tra 6 e 13 anni è del 6% rispetto al numero complessivo degli attualmente positivi. Voglio anche dirvi – in particolare a quanti di voi legittimamente invocano maggiori controlli – che nella sola mattina di sabato scorso la pattuglia della Polizia Locale in servizio al mercato settimanale ha multato 9 persone che non portavano la mascherina, con una sanzione pecuniaria di circa 400,00 euro che poteva essere evitata con un po’ di attenzione e di rispetto in più verso gli altri.