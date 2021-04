Pubblicità in concessione a Google

Secondi i dati diffusi dall’ASL di Taranto oggi pomeriggio sono 42 i decessi per Covid a Grottaglie. Il dato è aggiornato al 22 aprile 2021 ed è indicato nella tabella dati riportante il numero totale dei decessi per Covid, suddivisi per Comune di residenza della provincia di Taranto (fonte Sorveglianza ISS).

Decessi per Covid comune per comune