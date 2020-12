“Sempre sostanzialmente stabile la situazione a Crispiano dall’ultimo aggiornamento di sabato 5 dicembre. Dai 30 del 5 dicembre siamo scesi a 29 di cui 2 ricoverati, 10 i nuovi e 10 i guariti.”

E’ quanto ha comunicato ieri sera il sindaco di Crispiano.

“Purtroppo è venuta a mancare, dopo una lunga e travagliata degenza, una nostra concittadina che aveva contratto il virus dopo un delicato intervento chirurgico e che soffriva di patologie pregresse. Ho fatto le condoglianze al marito ed alla famiglia da parte di tutta la comunità e chiedo a tutti una preghiera per lei, per tutte le vittime di questo virus e per tutti coloro che hanno perso i loro cari senza neppure aver avuto la possibilità di rivolgere loro un ultimo saluto. Questo nemico invisibile sta minando nel profondo la nostra resistenza, privandoci dei saluti, degli abbracci e dei gesti quotidiani di affetto, ma diventa davvero spietato in queste situazioni estreme. Questa sera non aggiungo altro, se non la raccomandazione e la preghiera di non abbassare la guardia e continuare ad essere prudenti e responsabili.”