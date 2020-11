Scuola si, scuola no. Mando mio figlio a far lezione in presenza o preferisco scegliere la didattica a distanza. In queste ore i genitori pugliesi sono chiamati a scegliere ed esprimere la propria opinione in merito al ritorno a scuola (il ciclo primario): sul tavolo due possibilità, quella di far frequentare al proprio figlio la scuola in presenza oppure continuare con la didattica a distanza.

Bisogna decidere e comunicarlo alla direzione scolastica, le scuole sono tenute, alla luce dalla ordinanza n. 413, a concedere la Dad. Senza se e senza ma, su questo ormai non vi è alcun dubbio. Ma il quesito è un altro: su quali parametri ogni genitore baserà la propria scelta?

Vi è da dire che, anche volendo, la scuola in presenza lunedì non riprenderà per tutti. Attualmente infatti sono centinaia in Puglia gli studenti e gli insegnanti positivi al Covid e migliaia quelli in quarantena per contatto stretto con un positivo a scuola. In questa situazione la didattica a distanza è l’unico modo per garantire il diritto allo studio a tutti.

Restano però poche ore per decidere e i genitori devono assumersi questa scelta.

Tutti in classe o gruppi fino al 25%?

In molti lamentano poca chiarezza nel numero dei frequentanti. Secondo l’ordinanza n.413 (l’ultima), l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020. Quindi tutti in classe, tranne per chi vuole la DAD? Molte direzioni scolastiche invece stanno ragionando su gruppi fino al 25%, indicazione però della precedente ordinanza.

Chat e messaggi

Intanto le chat su wthasapp sono piene di domande e di quesiti. Lunedì entrano tutti in aula o in piccoli gruppi? Dobbiamo attendere una comunicazione dalla scuola o dal sindaco o posso portare mio figlio a scuola? Queste sono alcune delle domande che girano nella varie chat di mamme e genitori.

Scuole secondarie