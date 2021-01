Una bellissima novità quest’anno nel centro storico di Grottaglie: all’annullamento delle processioni, dei fuochi, della focra dovuti alle misure per contente la pandemia, i cittadini rispondono con altarini devozionali dedicati al patrono sparsi nel cuore della città vecchia. Una bellissima iniziativa… per far sentire l’amore che la città ha per il santo tanto caro a San Francesco De Geronimo.