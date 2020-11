Il Sindaco Antonello Denuzzo pochi minuti fa ha pubblicato un aggiornamento sui dati epidemiologici di Francavilla Fontana.

A seguire la comunicazione del Sindaco: “Gli ultimi dati epidemiologici e il quadro complessivo ad oggi. Il numero delle persone che risultano attualmente positive a Francavilla Fontana è purtroppo salito a 253. L’età media anagrafica dei contagiati è di soli 42 anni. In isolamento fiduciario si trovano altre 58 persone. Ad oggi, considerando la seconda ondata della pandemia, sono 4 i nostri concittadini deceduti per le complicazioni sopravvenute dopo avere contratto il covid. Devo anche dirvi che nello stesso periodo sono guariti in 79. Ma chi molla la presa non sa quanto danno può ancora arrecare a se stesso e ai propri cari. Non c’è alcuno spazio ora per le polemiche, occorre soltanto assistere il maggior numero di cittadini per venirne fuori insieme.”