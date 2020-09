“Quello ritratto nella foto che vi mostro è il drive-in per i tamponi allestito a Francavilla Fontana nel parcheggio esterno dell’Ospedale “D. Camberlingo”. Già operativo, realizzato in collaborazione con Protezione civile regionale, Aqp ed Enel, il drive-in risponde all’esigenza di avere una postazione per lo screening sul nostro territorio in una fase in cui le persone si muovono liberamente. Una struttura che è una presenza rassicurante, diciamo. Intanto anche i dati aggiornati sul covid19 nella nostra Città confermano una situazione che consente di essere fiduciosi”.

“Sono sempre soltanto due i cittadini attualmente positivi, ma occorre considerare che da giugno sono riprese tutte le attività economiche e sociali. Siccome non possiamo incidere sulla nostra fortuna, per tenere sotto controllo i dati che ci riguardano dobbiamo continuare a fare il nostro dovere usando le mascherine, curando l’igiene delle mani ed evitando gli assembramenti. E confidiamo che il Servizio di Igiene e Sanità dell’Asl di Brindisi continui a individuare prontamente le catene di contagio – “contact tracing” -, un’operazione che è stata fondamentale nel contenimento della diffusione del virus”.

“Vi ricordo che chiunque avverta i sintomi del covid19 deve segnalarsi al medico di base, che a sua volta provvederà a informare il Dipartimento di Prevenzione.È anche possibile:

– chiamare direttamente i numeri

3384640432

3381120340

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00

– inviare un’email all’indirizzo