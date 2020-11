Il Sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, prevede la chiusura della Villa Comunale alle 17.00, la sospensione della zona a traffico limitato istituita nei giorni festivi lungo via Roma, Corso Umberto I, via Municipio, via Regina Elena e viale Lilla, la sospensione del mercato dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenica del mese e, dal prossimo 19 novembre, del mercato di Campagna Amica che si tiene ogni giovedì pomeriggio in Piazza Umberto I.

L’Ordinanza è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.

Francavilla Fontana, 11 novembre 2020