COVID Francavilla Fontana: salgono a 11 gli attuali positivi. Si abbassa l’età media dei contagiati

“Un aggiornamento circa la situazione dei contagi a Francavilla Fontana.

Un richiamo all’impegno che tutti dobbiamo rinnovare per portare la nostra Città fuori dall’emergenza sanitaria, anche questa volta.

Il dpcm del Governo che non ha tracciato differenze tra territori rischia di non essere compreso, ma sappiamo che si tratta di decisioni assunte nel confronto con la scienza e occorre rispettarle.

Questa volta sappiamo anche che è necessario garantire in tempi celeri l’erogazione dei sostegni economici – già annunciati – per chi è costretto a sospendere o rallentare la propria attività.”

E’ quanto comunica il sindaco di Francavilla Fontana.