“

L’emergenza epidemiologica fa registrare a Francavilla Fontana 15 nuovi casi di positività al covid (le persone attualmente positive sono 260), mentre 56 sono le persone in isolamento.

Sale a 497 il numero dei guariti (20 in più rispetto all’ultimo aggiornamento).

Sono 14 i nostri concittadini deceduti a causa delle complicazioni sorte dopo avere contratto il virus. A tutti i loro familiari rivolgo un pensiero di vicinanza e di solidarietà.

Domani è la giornata delle prime vaccinazioni: il “vax day” è stato stabilito dall’Europa nella data simbolica del 27 dicembre e le prime 9.750 dosi del farmaco sono in Italia per essere somministrate agli operatori sanitari dei nostri ospedali, anche in questo caso chiamati per primi a compiere un gesto di responsabilità.

Aspettiamo che ritorni la luce.”

Così il sindaco di Francavilla Fontana.