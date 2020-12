Il Sindaco Antonello Denuzzo ha pubblicato un aggiornamento sui dati epidemiologici di Francavilla Fontana.

A seguire la comunicazione del Sindaco: “A Francavilla Fontana oggi si registrano 311 persone attualmente positive al covid; un dato che è evidentemente il risultato dei tamponi eseguiti in tutto il fine settimana, ma soprattutto la conseguenza di una diffusione del contagio che avviene – in moltissimi casi – tra le mura domestiche, investendo interi nuclei familiari.

Si tratta di 142 uomini e 169 donne, con un età media di soli 45 anni. 80 sono le altre persone che si trovano in quarantena, mentre il numero dei guariti sale a 152. Sono invece 5 i nostri concittadini deceduti per le complicazioni sopravvenute dopo avere contratto il virus. Alle loro famiglie porgo le mie sentite condoglianze, a nome dell’intera comunità.

Prosegue l’attività della Polizia Locale, ma voglio ribadire che non possiamo scaricare tutta la responsabilità del controllo sulle pattuglie in servizio. Pertanto ognuno di noi rispetti e pretenda dagli altri il rispetto delle regole di comportamento che in assenza del vaccino possono salvarci la vita.

Raccomandazioni che non mi stanco di rivolgere anche ai più giovani, perchè ragazze e ragazzi con cui sono in contatto mi raccontano della fatica che fanno a respirare.

A breve saranno rese note le modalità per fare domanda di aiuti economici e buoni spesa, gli uffici comunali sono al lavoro per l’individuazione della platea dei beneficiari. Anche durante il Consiglio comunale che abbiamo tenuto nel pomeriggio la discussione sui criteri per l’erogazione di questi contributi ha coinvolto tutte le forze politiche – di maggioranza e di opposizione -, che ringrazio per l’atteggiamento responsabile che hanno assunto.

Voglio rivolgere infine un pensiero ai medici di base della nostra Città, che rappresentano da sempre un punto di riferimento e in questa fase sono chiamati a uno sforzo enorme per cui li ringrazio. Vi abbraccio.”