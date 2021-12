Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto comunica il sindaco della città di Francavilla.

“A tutti i miei concittadini che si trovano in queste condizioni va il mio augurio di rimettersi in fretta. Ormai da diversi giorni consecutivi in tutta Italia si registra un aumento progressivo del numero di persone colpite. Non è finita – lo sapevamo – e la realtà è che siamo di fronte a una nuova fase della pandemia che impone di fare ancora tutto quanto occorre per uscirne riportando i minori danni possibili.