“I dati epidemiologici registrano a Francavilla Fontana 279 persone attualmente positive al covid, mentre altre 75 sono in isolamento. 455 è il numero dei guariti, a partire dall’inizio della seconda ondata.”

E’ quanto comunica il Sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo sui social.

“Continuare a osservare tutte le precauzioni per garantirci dati sempre migliori: per questa ragione restano in vigore i divieti di stazionamento che ho prescritto per alcune strade e piazze della nostra Città, a partire dal centro storico.

In proposito la lettura di questa ordinanza riassuntiva richiede pochi minuti: http://trasparenza.parsec326.it/…/1371216_ATT_000739119…