In questi giorni, con l’allargamento della platea alla quale offrire il secondo richiamo (quarta dose) del vaccino anti-Covid, si registra un rilevante aumento degli accessi nel punti vaccinali Covid-19 dislocati sul territorio. Al fine di evitare prevedibili disagi, legati al fatto che la struttura ambulatoriale precedentemente individuata nella città di Grottaglie (via I maggio angolo Via Portelle delle Ginestre) provvede anche alla somministrazione delle vaccinazioni pediatriche, le sedute vaccinali previste i prossimi lunedì e martedì (18, 19, 25 e 26 luglio) presso tale struttura sono sospese.

Si sta provvedendo a identificare la sede alternativa e a riprogrammare le sedute vaccinali in altre date, di cui sarà data tempestiva comunicazione non appena disponibili.

Si ricorda, ad ogni modo, che tutti i cittadini che intendono ricevere la vaccinazione potranno recarsi presso l’HUB vaccinale sito al Palaricciardi di Taranto, regolarmente aperto dal lunedì al venerdì (h 8.30 – 12.00).