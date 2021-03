Sono 330 gli attualmente positivi a Grottaglie, 162 sono in attesa di tampone, +84 positivi dal 18 marzo 2021. E’ quanto comunica il sindaco Ciro D’Alò.

“Questi sono gli ultimi dati che mi sono stati inviati dalla Prefettura. Per chi mi chiede ancora di pubblicare i dati giornalmente vi informo, nuovamente, che non mi vengono inviati dati giornalmente e che quello che vi comunico (attualmente positivi, positivi dall’inizio della seconda ondata e attualmente positivi per fascia d’età) è frutto di un controllo incrociato, con file pregressi, che posso fare solo io per una questione di privacy.

Per quanto riguarda i ricoverati presso l’ospedale San Marco, gli stessi vengono comunicati giornalmente dall’ ASL Taranto e, secondo l’ultima comunicazione del 28 marzo 2021, il presidio locale ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Dato che non mi viene comunicato giornalmente ma che apprendo, come tutti, tramite i comunicati stampa dell’ASL.

Inoltre, proprio perché i dati non mi vengono forniti giornalmente, con il fine di essere il più tempestivi possibile per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti dei casi covid, chiedo ai cittadini che dovessero ricevere esito positivo al tampone di comunicarmelo attraverso un’email a sindaco@comune.grottaglie.ta.it oppure contattando il numero 0995620212. Ci occorre solo la segnalazione dell’indirizzo di residenza in modo da permettere il corretto ritiro dei rifiuti.

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone deve essere interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici devono essere equiparati a rifiuti indifferenziati e posti all’interno di due sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) e chiusi ermeticamente. Gli stessi poi dovranno essere risposti nel mastello del colore del ritiro della frazione giornaliera contrassegnato, per chi abita all’interno di condomini, da un segno di riconoscimento (fiocchetto o laccio). Per favore, non lasciate buste sui marciapiedi al di fuori del mastello.”