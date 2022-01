Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha emanato ieri una nuova ordinanza sul Cimitero disponendo la chiusura per il giorno 10 gennaio 2022, a partire dalle ore 12:30, a scopo precauzionale e per consentire le necessarie operazioni di sanificazione degli ambienti interni ed esterni dell’intera area cimiteriale. La chiusura è stata temporanea ed è stata emanata in merito alle disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus.

