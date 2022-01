Pubblicità in concessione a Google

“Continuo a ricevere messaggi di richiesta chiusura scuola. Voglio ribadirlo nuovamente. Il nuovo decreto ha fissato regole chiare su come e quando attivare la DAD in caso di accertata positività di alunni e/o personale scolastico.”

E’ quanto comunica Ciro D’Aló intervenendo sulle continue richieste di chiusura della scuola.

Ieri il primo cittadino ha informato sullo stato della pandemica a Grottaglie sul numero dei contagi.

“Le Regioni, a maggior ragione i Comuni, non possono più decidere autonomamente sulla chiusura degli istituti scolastici, a meno che non si sia in presenza di situazioni “di eccezionale e straordinaria necessità” o in zona rossa e arancione. E’ di qualche ora fa la notizia che anche a Palermo ed Agrigento il TAR ha sospeso le ordinanze dei Sindaci.”