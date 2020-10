“In seguito all’accertamento della positività di un alunno della scuola media “Don Sturzo”, ubicata nel plesso “Don Bosco” in via Oberdan, il Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto ha predisposto la quarantena per l’intera classe e i docenti presenti in data 19 ottobre 2020. Ribadisco quanto già detto ieri. Aver rispettato tutti i protocolli, da parte del personale scolastico e degli alunni, ed aver tracciato tutti gli spostamenti dei ragazzi, ha permesso di procedere all’isolamento solo della classe interessata dal caso di positività. Questo ci fa comprendere come rispettare tutte le disposizioni precauzionali e sensibilizzare i nostri figli all’uso della mascherina, al rispetto del distanziamento ed alla continua sanificazione delle mani sia davvero importante per contenere, il più possibile, il contagio. Continuiamo a seguire tutte le indicazioni!”

Cosi il primo cittadino sui social.