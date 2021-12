Pubblicità in concessione a Google

“La situazione pandemica nelle ultime 24 ore è degenerata, almeno da quelle che sono le comunicazioni che mi arrivano dalla Prefettura.”

E’ quanto ha dichiarato questa mattina il sindaco Ciro D’Alò aprendo il Consiglio Comunale.

100 casi a Grottaglie, 82 in 48 ore

“Fino al 25 avevamo 18 casi, comunicati ufficialmente, nella comunicazione di ieri, che si riferisce al 27, i casi sono 100. Numero cresciuto in modo esponenziale. Credo che nei prossimi giorni crescerà ancora tenuto conto che in molti mi hanno contatto per le vie brevi comunicandomi la positività. Casi che non sono riportati nella ultima mail che ho ricevuto dalla Prefettura”. Ha aggiunto D’Alò.

Casi anche in Ospedale

“La situazione sta peggiorando. Sono venuto a conoscenza che sono stati rivelati casi anche in ospedale, persone che erano già ricoverate. Credo che a breve ci saranno anche comunicazione dell’ASL in merito. Nessuno di aspettava questa impennata cosi importante anche se guardando gli altri territori siamo in linea con il dato generale.”