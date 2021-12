Pubblicità in concessione a Google

“La situazione a Crispiano segna ad oggi 38 casi di positività al Covid. La curva è in rapida crescita come in tutto il paese. Per fortuna non ci sono casi di sintomatologie gravi ma bisogna necessariamente alzare la guardia e fare maggiore attenzione soprattutto per proteggere i più fragili.” E’ quanto comunica sui social il sindaco di Crispiano.

