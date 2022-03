Pubblicità in concessione a Google

Sono 7.842 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Puglia sul Bollettino Epidemiologico della Regione. 41.421 i test che portano l’incidenza al 19%. I decessi sono 14.

I nuovi casi sono stati individuati 2.579 in provincia di Bari, 585 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 674 nel Brindisino, 954 nel Foggiano, 2.095 in provincia di Lecce, 877 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 52 persone contagiate, mentre per ulteriori 26 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza.

Delle 115.267 persone attualmente positive 611 sono ricoverate in area non critica (ieri 609) e 34 in terapia intensiva (ieri 38).