Salgono a 417 i positivi nella città di Manduria, a renderlo noto è il sindaco con un post sui social: i dati sono riferiti al 2 gennaio. 36 solo le persone invece in isolamento. In 5 giorni il dato è cresciuto in modo importante: il 29 dicembre i positivi erano 274.

Report del 2 gennaio 2022

Report del 29 dicembre 2021

“Si comunica che a causa della preoccupante situazione pandemica, a partire da oggi 4 gennaio 2022 sono RINVIATI A DATA DA DESTINARSI TUTTI GLI EVENTI (sia all’aperto che al chiuso) del programma “NATALE A MANDURIA” coordinato dall’Amministrazione Comunale di Manduria.” Comunica il sindaco.