“Nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto continuiamo a registrare a Martina una drammatica escalation dei contagi da Covid, come in tutta Italia. I dati contenuti nel report del 27 dicembre della Prefettura sono i seguenti: 248 persone positive ai test molecolari e antigenici e 118 in quarantena.”

E’ quanto comunica il sindaco di Martina Franca.

“Nella precedente comunicazione, del 22 dicembre scorso, abbiamo riferito di 98 positivi e di 72 persone in quarantena. Il considerevole incremento dei contagi, purtroppo, continua a riguardare anche i bambini, 40 i piccoli risultati positivi, in confronto ai 25 della precedente comunicazione, alcuni dei quali in età non vaccinabile.

I numeri evidenziano una situazione preoccupante anche nella nostra Città e ci impongono di adottare ulteriori cautele nella nostra quotidianità, nei contatti interpersonali e in particolare con persone di cui non conosciamo il livello di protezione.

Ricordiamo che ognuno di noi deve proteggere se stesso e i suoi cari rispettando rigorosamente le recenti norme emanate dal Governo nei giorni scorsi: l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’aperto e la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, al cinema, al teatro, negli stadi e nei palazzetti.”