“L’ultimo bollettino giunto dalla Asl nella tarda serata di ieri, per il tramite della Prefettura, riporta 155 cittadini positivi al Covid-19 mentre 332 sono in sorveglianza fiduciaria.

Un dato che cresce e che deve portarci sempre di più ad essere prudenti anche per allentare la pressione sulle strutture sanitarie e sui medici di base. Oggi è San Martino, una Festa Patronale anomala quest’anno: senza la consueta fiera dei Cappottari, senza le caldarroste mangiate per strada, senza poterci incontrare e stare insieme. Abbiamo mantenuto il mercato auspicando che ciascuno di noi, se deciderà di andarci, userà tutte le precauzioni (mascherina, distanziamento, igenizzazione delle mani), anche per evitare sanzioni. Questo è il momento della massima attenzione. Sono certo che i miei concittadini saranno ligi alle regole perché è l’unico modo che abbiamo per abbattere questo nemico invisibile.”

E’ quanto comunica il sindaco di Martina Franca poco fa sui social, informando la comunità sullo stato della pandemia.