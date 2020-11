“Sono stati eseguiti questa mattina da parte del medico del lavoro competente per il comune di Martina Franca i tamponi antigenici a tutto il personale del Comando di Polizia Locale e di altri uffici che nei giorni scorsi sono entrati in contatto diretto con soggetti risultati positivi al covid-19. Lo screening è stato eseguito in ambiente esterno presso il comando di polizia locale ed ha consentito di escludere ulteriori casi di positività sia del personale in divisa che degli impiegati ed operai comunali. L’attività degli uffici e del comando di polizia locale prosegue quindi senza soste e sarà ulteriormente intensificata anche in coordinamento con le altre forze di polizia al fine di garantire il rispetto da parte della popolazione delle norme anti assembramento e di contingentamento all’interno degli esercizi commerciali al fine di contrastare e scongiurare una ulteriore diffusione del virus sul territorio.”

E’ quanto comunica il Comune di Martina Franca.