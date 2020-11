“Ieri sera si è riunito il C.O.C., per discutere sul nuovo DPCM, la nuova ordinanza regionale (scuole) e le azioni ulteriori che possiamo mettere in atto in questa emergenza epidemiologica.”

E’ quanto comunica il sindaco di Montemesola.

“Ebbene, prendendo atto della riapertura delle scuole che verrà strutturata come ben sapete e della situazione aggiornata dei contagi, del rafforzamento dei controlli negli esercizi commerciali e ambulanti, si è passati a decidere per la Sanificazione del paese e grazie al contributo di alcuni volontari nostri concittadini e della Protezione Civile questa attività verrà svolta in 2 fasi.”