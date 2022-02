Pubblicità in concessione a Google

Sono 3.834 i nuovi casi oggi in Puglia secondo quanto pubblicato sul Bollettino Epidemiologico della Regione. I test effettuati sono stati 30.064. 14 le persone decedute.

La situazione nelle province vede oggi 1090 nuovi casi a Bari, 634 a Foggia, 269 nella BAT, 1031 a Lecce, 289 a Brindisi e 475 a Taranto.

Attualmente ci sono 84.096 persone positive in Puglia. 708 sono ricoverate in area non critica e 48 in terapia intensiva.