Covid: oggi altri 8334 casi in Puglia, 4 morti

Sono 8.384 i nuovi casi di Covid-10 in Puglia, si tratta del 15,3% dei 54.677 test giornalieri registrati secondo quanto riportato dal Bollettino Epidemiologico di oggi. Quattro le persone decedute.

Anche oggi la provincia più colpita è quella di Bari, con 2.621 casi; poi Lecce con 1.572; quindi Foggia con 1.210 e Taranto con 1.162: Nella Bat i casi sono 875 e nella provincia di Brindisi 852. Le persone attualmente positive sono 118.307 delle quali 593 sono ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva.