Sono 226 i nuovi casi Covid nella Regione Puglia oggi 13 dicembre 2021 secondo quanto riporta il Bollettino Epidemiologico su 16.476 test giornalieri, 5 le persone decedute. Attualmente ci 5.539 Persone positive, 127 sono ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia oggi

Provincia di Bari: 49

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 29

Provincia di Foggia: 92

Provincia di Lecce: 48

Provincia di Taranto: 7

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 2

Dati complessivi

283.724 Casi totali

5.046.392 Test eseguiti

271.266 Persone guarite

6.919 persone decedute

Casi totali per provincia Provincia di Bari: 102.268 Provincia di Bat: 28.982 Provincia di Brindisi: 22.800 Provincia di Foggia: 50.791 Provincia di Lecce: 33.885 Provincia di Taranto: 43.371 Residenti fuori regione: 1.072 Provincia in definizione: 555