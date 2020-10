Da ultimo bollettino (datato 27/10/2020) ufficiale giunto in data odierna dalla Prefettura, a Manduria risultano “7” positivi e “15” persone in “sorveglianza e isolamento fiduciario”. Dei 7 positivi, 3 risultano in “sorveglianza e isolamento fiduciario”, mentre degli altri 4 non è riportato lo stato.

“Come sempre invito al rispetto di tutti i comportamenti anticontagio, a cominciare dal corretto uso della mascherina e distanziamento sociale.”

E’ quanto comunica il sindaco di Manduria.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Ringrazio i Vigli del Fuoco per aver sanificato (vedi foto), nella mattinata di ieri, gli ambienti di lavoro della Polizia Locale.